В Рождественские праздники Санта Клауса видят повсюду, а иногда даже не по одному, а сразу целой толпой.
В Рождественские праздники Санта Клауса видят повсюду, а иногда даже не по одному, а сразу целой толпой.
В Рождественские праздники Санта Клауса видят повсюду, а иногда даже не по одному, а сразу целой толпой.
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