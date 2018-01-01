Оля Полякова поделилась милым новогодним фото своих дочерей

Популярная блондинка поделились фотографией своих дочек под новогодней елкой.

Девочки встречали новый год в золотых платьях.

А сама певица уже 1 января дает свой первый концерт в 2018 году. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм.