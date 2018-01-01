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Оля Полякова поделилась милым новогодним фото своих дочерей
21:35 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица показала, как ее дочери встречали Новый год.
Популярная блондинка поделились фотографией своих дочек под новогодней елкой.
Девочки встречали новый год в золотых платьях.
Полякова без макияжа и с детьми поздравила всех с Новым годом
А сама певица уже 1 января дает свой первый концерт в 2018 году. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм.
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