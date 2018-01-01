Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м
Новости: Польша сменила Украину в Совбезе ООН Польша сменила Украину в Совбезе ООН
Новости: Легендарный вратарь "Динамо" поздравил болельщиков с Новым годом Легендарный вратарь "Динамо" поздравил болельщиков с Новым годом
Новости: С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий

Оля Полякова поделилась милым новогодним фото своих дочерей

Оля Полякова
21:35 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица показала, как ее дочери встречали Новый год.

Популярная блондинка поделились фотографией своих дочек под новогодней елкой.

Девочки встречали новый год в золотых платьях.

Полякова без макияжа и с детьми поздравила всех с Новым годом

А сама певица уже 1 января дает свой первый концерт в 2018 году. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Дочери, Новый год, Оля Полякова, Певица, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Как звезды отметили Новый 2018 год (Фото) Самые невероятные и любопытные факты о Новом Годе (Фото) Знаменитости, которые станут родителями в 2018 году

Последние новости

Названы причины быстрой разрядки смартфонов Свитолина прокомментировала первую победу в сезоне В Киеве горел 24-этажный жилой дом
Сегодня читают
01 Новый 2018 год: лучшие поздравления, смс и открытки для ваших друзей и родных
02 Гороскоп на Новый 2018 год желтой собаки: все знаки зодиака
03 Новый год 2018: классные поздравления в стихах и прозе
04 Новые тарифы, минималка: Чего ждать украинцам с 1 января:
05 Лучшие поздравления с Новым 2018 годом: смс, стихи и открытки с юмором
Новости сегодня
22:41 С 1 января в Украине запрещено захоранивать несортированный мусор
22:36 Эти продукты и лекарства категорически нельзя совмещать с алкоголем
22:16 В Иране во время акции протеста застрелили полицейского
22:01 Перья как произведения искусства (Фото)
21:59 Каталонский кризис обошелся Испании в €1 миллиард
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Зарплаты учителей в Украине повысят на 25% Зарплаты учителей в Украине повысят на 25%
Новости: Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, минималка и пенсии Новые тарифы, минималка: Чего ждать украинцам с 1 января:
Новости: Медицина в Украине: что изменится с 1 января 2018 года Медицина в Украине: что изменится с 1 января 2018 года
Новости: Восхитительные идеи новогодних подарков, сделанные своими руками (Фото) Восхитительные идеи новогодних подарков, сделанные своими руками (Фото)
Добавить комментарий
0