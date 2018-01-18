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Маша Ефросинина очаровала блестящим нарядом

Маша Ефросинина
22:46 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ведущая Маша Ефросинина выглядит потрясающе.

Мария Ефросинина — украинская телеведущая, актриса и певица, продюсер.

Телеведущая очаровала своей красотой.

Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.

Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.

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