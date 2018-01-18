https://telegraf.com.ua/files/2018/01/9685_max-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3859926-masha-efrosinina-ocharovala-blestyashhim-naryade.html
Маша Ефросинина очаровала блестящим нарядом
22:46 Чт, 18 Январь 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Ведущая Маша Ефросинина выглядит потрясающе.
Мария Ефросинина — украинская телеведущая, актриса и певица, продюсер.
Телеведущая очаровала своей красотой.
Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.
Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.
Telegraf.com.ua