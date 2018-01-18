Маша Ефросинина очаровала блестящим нарядом

Мария Ефросинина — украинская телеведущая, актриса и певица, продюсер.

Телеведущая очаровала своей красотой.

Маша Ефросинина показала, как она провела прошлый вечер. Звезда отправилась на светский раут, для чего облачилась в стильный аутфит.

Поскольку блеск сейчас в моде, Маша надела сверкающий джемпер, черную юбку и поясную сумку из синего бархата. Выглядела Ефросинина очень стильно и модно.