Грэмми-2018: объявлены победители престижной премии

"Альбомом года" был назван 24K Magic Bruno Mars. Звание "Запись года" получил все тот же Bruno Mars за 24K Magic. Этот альбом получил еще одну "Грэмми" – за лучшее спродюсированный альбомом. Он получил награду и в номинации Best R&B Album.

В номинации "Песня года" победила That's What I Like Bruno Mars. Кроме того, песня певца получила награды в категории Best R&B Song и Best R&B Performance.

Лучшей новой исполнительницей стала Алессия Кара.

Лучшее поп-исполнение - Shape Of You Эд Ширан. Он получил "Грэмми" и за лучший сольный поп-альбом ÷ (Divide).

Кроме того, лучшим рок-альбомом признали A Deeper Understanding группы The War On Drugs.

The Rolling Stones получили "Грэмми" за альбом Blue & Lonesome в категории Best Traditional Blues Album.

The National за альбом Sleep Well Beast одержали победу в номинации Best Alternative Music Album.

Шакира за альбом El Dorado получила "Грэмми" в номинации Best Latin Pop Album.

В номинации Best Urban Contemporary Album победил исполнитель The Weeknd с альбомом Starboy.

Лучшей рок-песней стала Run от Foo Fighters.

Группа Mastodon за исполнение песни Sultan's Curse получила награду в номинации Best Metal Performance. За рок-перформанс награду получил Leonard Cohen и его песня You Want It Darker.

Kraftwerk получили премию "Грэмми" за лучший dance/electronic альбом 3-D The Catalogue.

Видео на песню Kendrick Lamar Humble был признан лучшим видеоклипом. Эта песня получила награды в номинации Best Rap Song и Best Rap Performance. А его песня Loyalty в исполнении совместно с Рианой получила "Грэмми" в номинации "Best Rap/Sung Performance". К слову, он же взял награду за лучший рэп альбом DAMN.

Рэнди Ньюман за песню "Путин" получил награду за лучшую аранжировку.

Depeche Mode получили "Грэмми" за лучший ремикс песни You Move (Latroit Remix).

Portugal. The Man за выполнение Feel It Still получил награду в номинации Best Pop Duo/Group Performance.

Авторы фильма "Ла-ла-ленд" получили две премии "Грэмми" – за лучший звуковой сопровождение и лучше компиляцию саундтрека к видео.

Награду получила и актриса Кэрри Фишер, которая умерла в 2017 году. Ей присудили "Грэмми" за книгу The Princess Diarist.

Победу за лучший музыкальный фильм получил The Defiant Ones.

Группа Ladysmith Black Mambazo за альбом Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration была признана победительницей в номинации Best World Music Album.