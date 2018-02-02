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Даша Астафьева показала лицо без косметики
01:27 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Певица удивила поклонников новым фото в своем Инстаграме.
Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.
Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.
На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.
"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.
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