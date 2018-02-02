Даша Астафьева показала лицо без косметики

Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.

Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.

На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.

"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.