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Даша Астафьева показала лицо без косметики

Даша Астафьева
01:27 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица удивила поклонников новым фото в своем Инстаграме.

Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.

Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.

На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.

"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Даша Астафьева, Звезды, Знаменитости, Фото.
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