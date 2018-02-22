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Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы
17:06 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Звезда прогнозы погоды Соло Перез застраховала свои ягодицы на 2 миллиона песо.
Латиноамериканская 24-летняя звезда работает на местном телеканале. Ее выпуски прогноза погоды, по словам журналистов, настолько популярны, что некоторые зрители даже опаздывают из-за них на работу.
Ее посты, в среднем собирают по 200 тысяч лайков, а суммарное количество подписчиков насчитывает 2,5 миллиона. И все это благодаря ее аппетитным формам. Совсем не удивительно, что девушка приняла столь экстравагантное решение.
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