Латиноамериканская телеведущая застраховала cвои ягодицы

Латиноамериканская 24-летняя звезда работает на местном телеканале. Ее выпуски прогноза погоды, по словам журналистов, настолько популярны, что некоторые зрители даже опаздывают из-за них на работу.

Ее посты, в среднем собирают по 200 тысяч лайков, а суммарное количество подписчиков насчитывает 2,5 миллиона. И все это благодаря ее аппетитным формам. Совсем не удивительно, что девушка приняла столь экстравагантное решение.