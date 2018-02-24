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Холли Берри побаловала поклонников откровенным снимком

Холли Берри
16:41 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Холли Берри поделилась с фанатами пикантным снимков с своем Instagram.

Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде. Актриса позирует без бюстгальтера в топе, плетенном из веревок.  На ее голове надет парик и она томно смотрит куда-то вдаль. 

 

Issa work day...LILAC you mean it!

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Возможно, Холли выложила кадр из новой фотосессии со своим участием. Напомним, что актрисе уже 51 год, но ее фигура выглядит просто великолепно. 

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Новости шоу бизнеса, Актриса Холли Берри, Голливудские актрисы, Фигура Холли Берри, Фото Холли Берри, Холли Берри.
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