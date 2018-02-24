Холли Берри побаловала поклонников откровенным снимком

Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде. Актриса позирует без бюстгальтера в топе, плетенном из веревок. На ее голове надет парик и она томно смотрит куда-то вдаль.

Возможно, Холли выложила кадр из новой фотосессии со своим участием. Напомним, что актрисе уже 51 год, но ее фигура выглядит просто великолепно.