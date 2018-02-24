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Холли Берри побаловала поклонников откровенным снимком
16:41 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Холли Берри поделилась с фанатами пикантным снимков с своем Instagram.
Холли Берри опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде. Актриса позирует без бюстгальтера в топе, плетенном из веревок. На ее голове надет парик и она томно смотрит куда-то вдаль.
Возможно, Холли выложила кадр из новой фотосессии со своим участием. Напомним, что актрисе уже 51 год, но ее фигура выглядит просто великолепно.
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