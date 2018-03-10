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Рози Хантингтон-Уайтли показала в Instagram снимок, сделанный во время беременности
Новости шоу бизнеса: Модель Рози Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стэтхэм впервые стали родителями – летом 2017 у пары родился сын Джек Оскар.
Специально к Международному женскому дню Роза выложила обнаженное фото, на котором позирует беременной.
На черно-белом кадре, который Хантингтон-Уайтли выложила в Instagram, звезда позирует абсолютно голой только с обручальным кольцом.
Модель очень быстро после родов вышла в свет и вернулась к съемкам. Сейчас Рози в прекрасной форме, демонстрирует фантастическую фигуру.
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