Продавцу книг Эмили Пуллен (Emily Pullen) было скучно просиживать штаны на работе и она придумала забавный проект под названием "Corpus Libris".

Продавцу книг Эмили Пуллен (Emily Pullen) было скучно просиживать штаны на работе и она придумала забавный проект под названием "Corpus Libris". День за днем она скучно проводила дни на работе в окружении книг своей библиотеки в Лос-Анджелесе. Эмили Пуллен заметила, что некоторые обложки книг вполне можно использовать, чтобы развлечь себя и друзей. Когда её клиенты увидели эти снимки, они тоже стали делать смешные фотографии с обложками книг.