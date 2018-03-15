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Роскошная Хайди Клум продемонстрировала стройную фигуру

Хайди Клум
05:48 Сегодня Телеграф
hronika.info

Новости шоу бизнеса: Звезда появилась на публике в сверкающем платье.

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на днях появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив вечеринку от шоу "Америка ищет таланты". К слову, звезда также является судьей на проекте.

Красавица продемонстрировала невероятно пикантный и роскошный образ - Хайди выбрала серебристое сияющее платье на бретелях от австралийского фэшн-дизайнера Alex Perry.

Образ Хайди дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками.

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Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитости, Фигура, Фото, Хайди Клум.
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