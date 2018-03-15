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Роскошная Хайди Клум продемонстрировала стройную фигуру
05:48 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Звезда появилась на публике в сверкающем платье.
Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум на днях появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе, посетив вечеринку от шоу "Америка ищет таланты". К слову, звезда также является судьей на проекте.
Красавица продемонстрировала невероятно пикантный и роскошный образ - Хайди выбрала серебристое сияющее платье на бретелях от австралийского фэшн-дизайнера Alex Perry.
Образ Хайди дополнила длинными серебряными серьгами, а также босоножками.
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