Недавно этот парень стал звездой Интернета, ведь его завтраки - это что-то фантастическое!

Недавно этот парень стал звездой Интернета, ведь его завтраки - это что-то фантастическое! Хосе - это 16-летний подросток-веган. У него почти 750 тысяч подписчиков в Instagram из-за его красочной и веселой вегетарианской пищи. Девиз Хосе: "Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную пищу". Его основными доступными блюдами являются коктейли, пироги и эскимо, в основном из замороженных фруктов и кокосового молока.