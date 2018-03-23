VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал самым массовым за свою историю.

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал самым массовым за свою историю. Он открылся в Москве 28 июля 1957 года и продлился две недели, превратившись в событие громадной значимости для советских людей, особенно для молодых. Стояла середина хрущевской оттепели. После долгих лет тоталитаризма советские люди впервые свободно общались с приехавшими иностранцами, а прибыли на фестиваль 34 000 человек из 131 страны мира.