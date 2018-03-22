Селин Дион впервые показала свою маму

Селин Дион - одна из самых популярных женщин мира. И дело не только в ее таланте певицы, но также а особом стиле и удивительной искренности, которая довольно редко встречается в мире шоу бизнеса.

Несмотря на славу, популярность, Дион остается открытым человеком: она часто общается с поклонниками, рассказывает о самом сокровенном и активно ведет социальные сети, каждый день показывая подписчикам какую-то часть своей личной жизни.

На этот раз на своей странице в Instagram Селин опубликовала фото, на котором позирует с матерью. Невероятно, но на этом редком снимке женщины поют, и выглядят увлеченными и счастливыми.