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Потап опубликовал забавное фото с прогулки с сыном
05:31 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Потап поделился с подписчиками в Instagram новой фотографией.
Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном.
Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.
На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.
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