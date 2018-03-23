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Потап опубликовал забавное фото с прогулки с сыном

Потап
05:31 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Потап поделился с подписчиками в Instagram новой фотографией.

Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном.

Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.

На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Звезды, Знаменитости, Потап, Фото.
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