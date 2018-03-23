Потап опубликовал забавное фото с прогулки с сыном

Несмотря на занятость в качестве певца, продюсера и звездного тренера талант-шоу, Потап не забывает проводить время со своим сыном.

Рэпер очень гордится своим наследником и старается уделять ему максимум своего внимания.

На этот раз парни отправились на прогулку. На селфи Потап и Андрей скорчили одинаковые гримасы, что придало отцу и сыну еще больше схожести.