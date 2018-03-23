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Оля Полякова порадовала фанатов семейным фото
19:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Милый фотоснимок собрал тысячи лайков.
Известная украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует со своей "зюзькой" — старшей дочерью Машей.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 74 тысяч лайков.
"Моя зюзька!", — подписала Суперблондинка фото с дочкой.
Telegraf.com.ua