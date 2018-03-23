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Оля Полякова порадовала фанатов семейным фото

Ольга Полякова
19:30 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Милый фотоснимок собрал тысячи лайков.

Известная украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует со своей "зюзькой" — старшей дочерью Машей.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 74 тысяч лайков.

 

"Моя зюзька!", — подписала Суперблондинка фото с дочкой.

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