Говорят, что настоящая любовь не знает никаких преград и со временем становится только сильнее, и для Олли и Дональда Кинг это определенно именно так.

Говорят, что настоящая любовь не знает никаких преград и со временем становится только сильнее, и для Олли и Дональда Кинг это определенно именно так: в этом сентябре пара ответит 68-ю годовщину своей свадьбы. Их отношения прекрасны, их жизнь удивительно красива, и даже сейчас, в старости, от них буквально исходит свет, который дарит им любовь друг к другу.