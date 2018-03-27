https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1180-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3980319-dasha-astafeva-pokazala-dekolte-v-chuvstvennoy-fotosessii-v-kupalnike.html
Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике
Смотрите фото (3)
21:20 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Модель разместила несколько ярких фото в Instagram.
Даша Астафьева разместила на своей страничке в Instagram новые соблазнительные фото. На снимках 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета, а ее лицо и декольте украшены блестками.
Известно, что модель снялась в этой фотосессии в рамках проекта с украинским художником Сергеем Пискуновым.
Telegraf.com.ua