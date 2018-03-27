Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике

Даша Астафьева разместила на своей страничке в Instagram новые соблазнительные фото. На снимках 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета, а ее лицо и декольте украшены блестками.

Известно, что модель снялась в этой фотосессии в рамках проекта с украинским художником Сергеем Пискуновым.