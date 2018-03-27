Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева Волкер запланировал посещения Донбасса и Киева
Новости: Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях
Новости: "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии "Каждый матч остается в сердце": Ротань - о игре против Японии
Новости: Завтра дипломаты РФ покинут Киев Завтра дипломаты РФ покинут Киев
X

Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике

Смотрите фото (3)
Даша Астафьева
21:20 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Модель разместила несколько ярких фото в Instagram.

Даша Астафьева разместила на своей страничке в Instagram новые соблазнительные фото. На снимках 32-летняя модель и певица позирует в купальнике телесного цвета, а ее лицо и декольте украшены блестками.

Известно, что модель снялась в этой фотосессии в рамках проекта с украинским художником Сергеем Пискуновым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Даша Астафьева, Декольте, Знаменитость, Купальник, Снимки, Фото, Фотосессия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Завораживающие шедевры: какие украшения носили в Древней Греции (Фото) TAYANNA поделилась милым фото со своим сыном Анджелина Джоли также имеет отношения после расставания с Брэдом Питтом

Последние новости

МИД Великобритании: Уже 26 стран выдворили 143 российских шпиона Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро
Сегодня читают
01 Приступ тахикардии: два быстрых способа успокоить сердце без лекарств
02 Озвучены сроки судов над лишенными неприкосновенности депутатами Украины
03 Порошенко объяснил задержку высылки дипломатов РФ
04 В водоемах Украины может исчезнуть рыба
05 Украинский гимнаст принял гражданство России
Новости сегодня
22:23 В Украине выросла доля возобновляемой энергетики
22:21 Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
22:18 До опасной близости огромного астероида с Землей осталось три дня
22:02 СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам
21:59 Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0