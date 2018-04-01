Дети из неприлично богатых семей делятся снимками.
Дети из неприлично богатых семей делятся снимками своей обыденной жизни в Снэпчате. Никакой интриги в их жизни нет: образование куплено, работать не надо, деньги и жилье есть.
Дети из неприлично богатых семей делятся снимками своей обыденной жизни в Снэпчате. Никакой интриги в их жизни нет: образование куплено, работать не надо, деньги и жилье есть.
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