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Энн Хэтэуэй рассказала из-за чего поправилась

Энн Хэтэуэй
13:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Киноактриса Энн Хэтэуэй эмоционально ответила на оскорбительные комментарии и критику лишнего веса.

35-летняя актриса сделала заявление в Instagram и выложила видео себя в спортзале.

"Я набираю вес для роли в фильме, и мне удается. Для всех людей, которые в течение следующих месяцев собираются критиковать меня за жир, дело не во мне, дело в вас. Мира вам", – эмоционально написала Энн.

Это не впервые Хэтэуэй меняется ради роли: когда она снималась в "Отверженных", ей пришлось похудеть почти на 10 килограмм.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Вес, Видео, Роль, Фигура, Энн Хэтэуэй.
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