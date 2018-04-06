Энн Хэтэуэй рассказала из-за чего поправилась

35-летняя актриса сделала заявление в Instagram и выложила видео себя в спортзале.

"Я набираю вес для роли в фильме, и мне удается. Для всех людей, которые в течение следующих месяцев собираются критиковать меня за жир, дело не во мне, дело в вас. Мира вам", – эмоционально написала Энн.

Это не впервые Хэтэуэй меняется ради роли: когда она снималась в "Отверженных", ей пришлось похудеть почти на 10 килограмм.