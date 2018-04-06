Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поприветствовал расширение санкции против России Порошенко поприветствовал расширение санкции против России
Новости: МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года МЭРТ: коммуналка в Украине будет дорожать 3 года
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины Футбол. Где смотреть матчи 26-го тура чемпионата Украины
Новости: Страстная пятница: почему так называется этот день Страстная пятница: почему так называется этот день
X

Рианна показала фигуру в кожаной мини-юбке

Рианна
17:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Барбадосская певица Рианна в кожаной мини-юбке выпустила новую коллекцию своего косметического бренда Fenty Beauty.

Презентация последней коллекции состоялась в Милане. Наряд певица дополнила широким поясом, который акцентировал внимание на тонкой талии знаменитости.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Артистка, Знаменитость, Мини-юбка, Певца, Рианна, Фигура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Снимок Насти Каменских в пижаме вызвал споры Самые милые существа: эти маленькие ослики растопят даже ледяное сердце (Фото) Виталий Козловский поделился снимками с отдыха

Последние новости

В Одессе задержали наркоторговцев Жуткие места, в которых вы бы не хотели оказаться путешествуя в одиночку (Фото) Улыбка до ушей: остается лишь догадываться, что тут происходит
Сегодня читают
01 Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло
02 Это круче, чем шедевр Роналду – в Боснии повторили бисиклету Криштиану (Видео)
03 Похудение без диет: названы главные советы
04 Лига Европы. Результаты матчей 5 апреля
05 Ломаченко вновь включил режим футболиста и удивил всех на тренировке (Видео)
Новости сегодня
18:42 Надал сравнял счет в матче Кубка Дэвиса Испания - Германия
18:42 Google Pixel 3: все, что нужно знать (Видео)
18:39 Ужгород закончил отопительный сезон
18:31 В Польше отмечено 39 нападений на украинцев в 2017 году
18:28 Сабо: "Шахтер" сейчас сильнее всех на голову
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Капитана "Норда" задержали на 60 суток Капитана "Норда" задержали на 60 суток
Новости: Скрипаль пошел на поправку Скрипаль пошел на поправку
Новости: Минфин США расширил санкции против РФ Минфин США расширил санкции против РФ
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля Афиша интересных событий в Украине на 7- 8 апреля
Добавить комментарий
0