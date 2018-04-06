https://telegraf.com.ua/files/2018/04/26151929.479697.8825_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3997498-rianna-pokazala-figuru-v-kozhanoy-mini-yubke.html
Рианна показала фигуру в кожаной мини-юбке
Новости шоу бизнеса: Барбадосская певица Рианна в кожаной мини-юбке выпустила новую коллекцию своего косметического бренда Fenty Beauty.
Презентация последней коллекции состоялась в Милане. Наряд певица дополнила широким поясом, который акцентировал внимание на тонкой талии знаменитости.
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