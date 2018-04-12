Дочь Веры Брежневой опубликовала фото с выпускного

Этот год Соня Киперман – старшая дочь Веры Брежневой – провела в США.

Девушка жила в Калифорнии и училась в американской школе. На днях Соня завершила свое обучение и опубликовала фото с выпускного.

На фотографии Соня запечатлена со своей подругой. Отметим, что дочь певицы выбрала для торжества красное платье на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.