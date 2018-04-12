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Дочь Веры Брежневой опубликовала фото с выпускного

Соня Киперман
02:39 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Соня Киперман завершила обучение в американской школе.

Этот год Соня Киперман – старшая дочь Веры Брежневой – провела в США.

Девушка жила в Калифорнии и училась в американской школе. На днях Соня завершила свое обучение и опубликовала фото с выпускного.

На фотографии Соня запечатлена со своей подругой. Отметим, что дочь певицы выбрала для торжества красное платье на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Новости шоу бизнеса, Вера Брежнева, Звезды, Соня Киперман, Фото.
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