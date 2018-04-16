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Кайли Дженнер продемонстрировала соблазнительные фото в экзотическом образе

Кайли Дженнер
15:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Светская львица и звезда шоу о "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер, которая посетила музыкальный фестиваль Coachella 2018 в Лос-Анджелесе, снова удивила сменой имиджа.

На этот раз звезда покрасила волосы в синий цвет. Соответствующие фото Дженнер выложила в своем Instagram.

Стоит добавить, что на фестивале Дженнер была одна, без дочери Сторми и мужа Трэвиса Скотта.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Внешность, Волосы, Кайли Дженнер, Образ, Снимки, Фото.
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