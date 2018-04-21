Точно даты появления серфинга как спорта не существует, известно лишь, что его история измеряется столетиями.
Точно даты появления серфинга как спорта не существует, известно лишь, что его история измеряется столетиями.
Точно даты появления серфинга как спорта не существует, известно лишь, что его история измеряется столетиями.
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