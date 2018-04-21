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Ушел из жизни известный советский космонавт Владимир Ляхов

Владимир Ляхов
08:07 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: vistanews.ru

Новости шоу бизнеса: Владимир Ляхов скончался в возрасте 76 лет.

Сообщение об этом распространено 20 апреля Центром подготовки космонавтов.

Согласно предоставленной информации, его уход из жизни произошел скоропостижно. Руководством, сотрудниками и всеми космонавтами страны (бывшими и действующими) приносятся соболезнования родным и близким умершего полковника.

Дата рождения Ляхова – 20 июля 1941 года. Он стал космонавтом и сумел побывать на орбите три раза. Общая продолжительность его нахождения в космосе – 333 суток. При этом он трижды выходил в безвоздушное пространство. Его пребывание в открытом космосе – 7 часов 8 минут.

Свои наиболее длительные полеты на орбите он совершал, пребывая на орбитальных станциях "Салют-6" и "Салют-7". Один раз ему пришлось возвращаться на Землю, находясь в позе "зародыша". Это заняло 29 часов, но закончилось благополучно. Перед смертью Ляхова, который был заядлым рыбаком, сын позвал его поудить в Астрахани. Бывший космонавт был за рулем сам. Внезапно ему стало плохо, хотя он не употреблял ни табак, ни спиртное. Вскоре после этого он скончался.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Альманах 2018, Владимир Ляхов, Космонавты, Космос, Орбитальные станции, Советские космонавты.
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