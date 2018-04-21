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Ушла из жизни главная героиня фильма "Любовь и голуби"

Нина Дорошина
13:28 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Причиной смерти стала болезнь системы кровообращения.

Сегодня утром у себя дома в Москве в возрасте 83 лет умерла знаменитая актриса Нина Дорошина. Одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби".

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, однако Дорошина отказалась от госпитализации.

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