Ушла из жизни главная героиня фильма "Любовь и голуби"

Сегодня утром у себя дома в Москве в возрасте 83 лет умерла знаменитая актриса Нина Дорошина. Одна из ее самых известных ролей - Надежда в фильме "Любовь и голуби".

"Утром ее сосед услышал крики о помощи. Дверь в квартиру женщины была открыта. Артистка держалась за сердце и тяжело дышала. Врачи приехали быстро, но спасти ее не удалось. Через несколько минут Дорошина умерла", - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Отмечается, что в среду из-за проблем с сердцем к актрисе уже приезжала скорая, однако Дорошина отказалась от госпитализации.