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Сеть умилила Пугачева во время отдыха с детьми и внучкой (Видео)
Новости шоу бизнеса: На записи можно увидеть детей звездных супругов, а также дочь Кристины Орбакайте.
Максим Галкин снова порадовал поклонников своей жены, певицы Аллы Пугачевой. На этот раз он показал, как его дети встретили папу.
"Веселимся по моему приезду с дальних берегов", - говорится в подписи пародиста под видео. В это время в гостях супругов находилась Клавдия Земцова – младшая внучка Примадонны, дочь Кристины Орбакайте. Ранее российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.
Telegraf.com.ua