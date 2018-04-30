Сеть умилила Пугачева во время отдыха с детьми и внучкой (Видео)

Максим Галкин снова порадовал поклонников своей жены, певицы Аллы Пугачевой. На этот раз он показал, как его дети встретили папу.

"Веселимся по моему приезду с дальних берегов", - говорится в подписи пародиста под видео. В это время в гостях супругов находилась Клавдия Земцова – младшая внучка Примадонны, дочь Кристины Орбакайте. Ранее российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.