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Элизабет Херли показала обнаженную грудь в откровенном наряде

Смотрите фото (3)
Элизабет Херли
09:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 52-летняя актриса Элизабет Херли продолжает радовать своих поклонников откровенными фото. На этот раз звезда в полупрозрачном наряде обнажила грудь.

Соблазнительное фото с обнаженной грудью актриса опубликовала в своем Instagram.

В кадре актриса появилась в прозрачном наряде, сквозь который полностью просвечивались ее формы. Стоит заметить, что знаменитость в свои 52 года обладает прекрасной формой и не стесняется это демонстрировать.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Грудь, Знаменитость, Наряд, Фото, Элизабет Херли.
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