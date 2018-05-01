Элизабет Херли показала обнаженную грудь в откровенном наряде

Соблазнительное фото с обнаженной грудью актриса опубликовала в своем Instagram.

В кадре актриса появилась в прозрачном наряде, сквозь который полностью просвечивались ее формы. Стоит заметить, что знаменитость в свои 52 года обладает прекрасной формой и не стесняется это демонстрировать.