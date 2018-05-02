Настя Каменских показала идеальную фигуру

На своей "спортивной" страничке в Инстаграме Настя Каменских поделилась свежим фото, на котором она подняла подол футболки, выставив свой плоский животик напоказ.

Подписала Анастасия свое новое фото так: "Всегда есть над чем работать! Главное работать и не останавливаться!".

Прошло всего три часа с момента публикации звездного селфи, как уже более 16 тысяч инстаграм-пользователей его успели лайкнуть.