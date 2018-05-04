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Анна Седокова и Наталья Рудова позировали в бикини

Анна Седокова и Наталья Рудова
04:55 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Звезды показали совместное фото, где они отдыхают в Турции.

Анна Седокова и Наталья Рудова встретились в Турции. Актриса написала, что эта встреча была незапланированной, но они отлично проводят время.

В микроблоге Рудовой появился пляжный снимок.

На фото сама Наталья и ее подруга Анна Седокова запечатлены в ярких бикини. Девушки похвастались стройными фигурами.

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Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитости, Наталья Рудова, Седокова, Фото.
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