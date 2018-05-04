https://telegraf.com.ua/files/2018/05/59127126db9cccf57d3f19e44e347e5c-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4043745-anna-sedokova-i-natalya-rudova-pozirovali-v-bikini.html
Анна Седокова и Наталья Рудова позировали в бикини
04:55 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Звезды показали совместное фото, где они отдыхают в Турции.
Анна Седокова и Наталья Рудова встретились в Турции. Актриса написала, что эта встреча была незапланированной, но они отлично проводят время.
В микроблоге Рудовой появился пляжный снимок.
На фото сама Наталья и ее подруга Анна Седокова запечатлены в ярких бикини. Девушки похвастались стройными фигурами.
Telegraf.com.ua