Анна Седокова и Наталья Рудова позировали в бикини

Анна Седокова и Наталья Рудова встретились в Турции. Актриса написала, что эта встреча была незапланированной, но они отлично проводят время.

В микроблоге Рудовой появился пляжный снимок.

На фото сама Наталья и ее подруга Анна Седокова запечатлены в ярких бикини. Девушки похвастались стройными фигурами.