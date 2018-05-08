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Актриса Кирстен Данст родила мальчика
Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Кирстен Данст родила первенца от актера Джесси Племонса, с которым они познакомились на съемках фильма.
Звездный папа Джесси Племон пока никак не комментирует новость, но приближенные к ним источники заверили, что ребенок родился здоровым.
Стоит добавить, Данст и Племонс начали встречаться в 2016 году. Актеры встретились на съемочной площадке второго сезона сериала "Фарго", где сыграли супругов. В январе 2017 году звезды обручились.
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