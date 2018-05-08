Актриса Кирстен Данст родила мальчика

Звездный папа Джесси Племон пока никак не комментирует новость, но приближенные к ним источники заверили, что ребенок родился здоровым.

Стоит добавить, Данст и Племонс начали встречаться в 2016 году. Актеры встретились на съемочной площадке второго сезона сериала "Фарго", где сыграли супругов. В январе 2017 году звезды обручились.