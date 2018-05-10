Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон

Снимки блондинки, растиражированные СМИ, кардинально отличаются от ее фото в Инстаграме.

Невооруженным глазом видно, что Симпсон набрала несколько лишних килограммов. Из-за изменений в фигуре в прессе прошли слухи о том, что Джессика беременна в третий раз.

Напомним, Джессика Симпсон — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер, наиболее известная участием в реалити-шоу "Молодожены: Ник и Джессика" на канале MTV.