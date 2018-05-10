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Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон

Смотрите фото (3)
Джессика Симпсон
18:35 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua
Фото: kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Отдыхающую с мужем на Багамских островах Джессику Симпсон сфотографировали на пляже.

Снимки блондинки, растиражированные СМИ, кардинально отличаются от ее фото в Инстаграме.

Невооруженным глазом видно, что Симпсон набрала несколько лишних килограммов. Из-за изменений в фигуре в прессе прошли слухи о том, что Джессика беременна в третий раз.

Напомним, Джессика Симпсон — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер, наиболее известная участием в реалити-шоу "Молодожены: Ник и Джессика" на канале MTV.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Американские знаменитости, Голливуд, Муж Джессики Симпсон, Симпсон, Фигура Джессики Симпсон.
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