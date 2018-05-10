https://telegraf.com.ua/files/2018/05/00669521-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4055361-paparatsi-zasnyali-nabravshuyu-lishnie-kilogrammyi-dzhessiku-simpson.html
Папараци засняли набравшую лишние килограммы Джессику Симпсон
Смотрите фото (3)
18:35 Сегодня Телеграф
Фото: kinoafisha.ua
Новости шоу бизнеса: Отдыхающую с мужем на Багамских островах Джессику Симпсон сфотографировали на пляже.
Снимки блондинки, растиражированные СМИ, кардинально отличаются от ее фото в Инстаграме.
Невооруженным глазом видно, что Симпсон набрала несколько лишних килограммов. Из-за изменений в фигуре в прессе прошли слухи о том, что Джессика беременна в третий раз.
Напомним, Джессика Симпсон — американская певица, актриса, телеведущая и дизайнер, наиболее известная участием в реалити-шоу "Молодожены: Ник и Джессика" на канале MTV.
Telegraf.com.ua