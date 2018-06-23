Свадьба этой девушки собрала за одним столом главных миллиардеров и первых звезд российского шоу-бизнеса.

Свадьба этой девушки собрала за одним столом главных миллиардеров и первых звезд российского шоу-бизнеса. Ирина Чигиринская — дочь российского предпринимателя Александра Чигиринского, основателя девелоперской компании "Снегири". 17-летяя Ирина закончила школу экстерном и сразу запланировала свадьбу. На днях она вышла замуж за сына бывшего заместителя губернатора Архангельской области Александра Мирелли Мориса.