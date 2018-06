Ролик, за продакшн которого отвечала украинская компания, получил 3-х "Каннских львов"

Снятое в Киеве рекламное видео "Go With The Flaw" получило престижные награды с фестиваля рекламы. Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: "режиссура" ("Бронзовый лев"), "продакшн-дизайн" ("Бронзовый лев") и "операторская работа" ("Серебряный лев"). За продакшн отвечала украинская компания Family Production, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф "Non, Je ne regrette Rien", а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. "Это были довольно сложные съемки, особенно по части кастинга. Мы рады, что стали флагманами зарубежного съемочного бума в Киеве. И вдвойне приятно, что усилия были не напрасны", — отметила генеральный продюсер Family Production Анастасия Буковская.