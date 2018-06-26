Альтернативное использование привычных вещей, о которых вы и не догадывались.

﻿Альтернативное использование привычных вещей, о которых вы и не догадывались Мы пользуемся теми или иными вещами практически ежедневно и обычно используем их исключительно по прямому назначению. Бананы и мёд мы используем в пищу, из чайных пакетиков завариваем себе чай, зубную пасту используем для чистки зубов, а пиво принимаем внутрь. Но оказывается, все эти и многие другие вещи мы можем использовать по-другому, и они обретут новый смысл.