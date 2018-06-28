Анджелина Джоли показала роскошный наряд в Лондоне

Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.

43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем. Королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.