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Анджелина Джоли показала роскошный наряд в Лондоне
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Новости шоу бизнеса: Анджелина в 2014 году была удостоена титула Дамы ордена за активную гуманитарную деятельность.
Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли удивила роскошной элегантностью во время праздничной службы в соборе Святого Павла в Лондоне, посвященной 200-летию ордена Святых Михаила и Георгия.
43-летняя Джоли выглядела безупречно в платье цвета слоновой кости и шляпке. Звезда дополнила образ перчатками и клатчем. Королева Елизавета II пропустила службу из-за плохого самочувствия.
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