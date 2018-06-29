Вашему вниманию Янет Гарсия - самая очаровательная ведущая прогноза погоды.
Янет Гарсия - мексиканская модель и телеведущая. Является одной из самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире.
Янет Гарсия - мексиканская модель и телеведущая. Является одной из самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире.
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