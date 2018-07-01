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В Торонто погиб рэпер Smoke Dawg
Новости шоу бизнеса: Рэпер Smoke Dawg погиб в результате стрельбы в Торонто.
Еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице. Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы. В полиции отметили, что двум подозреваемым в стрельбе удалось убежать и спрятаться.
Отметим, Smoke Dawg стал популярен благодаря своей песне "Still".
В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.
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