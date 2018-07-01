В Торонто погиб рэпер Smoke Dawg

Еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице. Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы. В полиции отметили, что двум подозреваемым в стрельбе удалось убежать и спрятаться.

Отметим, Smoke Dawg стал популярен благодаря своей песне "Still".

В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.