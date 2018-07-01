Меган Фокс опубликовала в Instagram милый снимок своего младшего сына

Сторонники заметили, что мальчик сильно подрос за последнее время. "Настроение", – прокомментировала снимок Меган.

Интересно, что Джорни сидит на кровати в футболке с изображением героев мультфильма "Черепашки-ниндзя". Напомним, что его мама сыграла Эйприл О'Нил в одноименном фильме.

#mood Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) 29 Июн 2018 в 3:10 PDT

Отметим, что старшие братья Ноа Шеннон и Бодхи Рэнсом также обожают историю про черепашек.