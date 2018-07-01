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Меган Фокс опубликовала в Instagram милый снимок своего младшего сына
Новости шоу бизнеса: Меган Фокс показала редкое фото своего младшего сына Джорни на странице в Instagram.
Сторонники заметили, что мальчик сильно подрос за последнее время. "Настроение", – прокомментировала снимок Меган.
Интересно, что Джорни сидит на кровати в футболке с изображением героев мультфильма "Черепашки-ниндзя". Напомним, что его мама сыграла Эйприл О'Нил в одноименном фильме.
Отметим, что старшие братья Ноа Шеннон и Бодхи Рэнсом также обожают историю про черепашек.
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