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Меган Фокс опубликовала в Instagram милый снимок своего младшего сына

Меган Фокс
21:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Меган Фокс показала редкое фото своего младшего сына Джорни на странице в Instagram.

Сторонники заметили, что мальчик сильно подрос за последнее время. "Настроение", – прокомментировала снимок Меган.

Интересно, что Джорни сидит на кровати в футболке с изображением героев мультфильма "Черепашки-ниндзя". Напомним, что его мама сыграла Эйприл О'Нил в одноименном фильме.

 

#mood

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger)

 

Отметим, что старшие братья Ноа Шеннон и Бодхи Рэнсом также обожают историю про черепашек.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Дети, Личная Жизнь, Меган Фокс.
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