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Энрике Иглесиас поделился трогательным видео, где играется с дочерью

Энрике Иглесиас
21:16 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певец и его супруга воспитывают близнецов.

43-летний знаменитый певец Энрике Иглесиас и 37-летняя экс-теннисистка Анна Курникова растят двух близнецов, которые появились в декабре прошлого года – Люси и Николаса. В последнее время пара стала все чаще делиться с поклонниками фотографиями их малышей.

 

Happy 4th of July!

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

 

На этот раз Энрике на своей странице опубликовал целое видео с дочерью. На нем он плавает с малышкой и веселит ее, пуская фонтанчики изо рта. В кадре маленькая Люси улыбается и смеется, глядя на папу.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Видео, Дочь, Певец, Публикация, Ребенок, Энрике Иглесиас.
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