Энрике Иглесиас поделился трогательным видео, где играется с дочерью

43-летний знаменитый певец Энрике Иглесиас и 37-летняя экс-теннисистка Анна Курникова растят двух близнецов, которые появились в декабре прошлого года – Люси и Николаса. В последнее время пара стала все чаще делиться с поклонниками фотографиями их малышей.

Happy 4th of July! Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Июл 2018 в 10:25 PDT

На этот раз Энрике на своей странице опубликовал целое видео с дочерью. На нем он плавает с малышкой и веселит ее, пуская фонтанчики изо рта. В кадре маленькая Люси улыбается и смеется, глядя на папу.