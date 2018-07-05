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Энрике Иглесиас поделился трогательным видео, где играется с дочерью
21:16 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певец и его супруга воспитывают близнецов.
43-летний знаменитый певец Энрике Иглесиас и 37-летняя экс-теннисистка Анна Курникова растят двух близнецов, которые появились в декабре прошлого года – Люси и Николаса. В последнее время пара стала все чаще делиться с поклонниками фотографиями их малышей.
На этот раз Энрике на своей странице опубликовал целое видео с дочерью. На нем он плавает с малышкой и веселит ее, пуская фонтанчики изо рта. В кадре маленькая Люси улыбается и смеется, глядя на папу.
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