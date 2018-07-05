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Гитарист "Морального кодекса" в реанимации в тяжелом состоянии
Новости шоу бизнеса: Сейчас Николай Девлет-Кильдеев находится в реанимации, он в тяжелом состоянии.
Известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве. Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", он записал с группой несколько альбомов. Также имеет три сольных альбомов под псевдонимом Killday.
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