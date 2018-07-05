Гитарист "Морального кодекса" в реанимации в тяжелом состоянии

Известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве. Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", он записал с группой несколько альбомов. Также имеет три сольных альбомов под псевдонимом Killday.