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Гитарист "Морального кодекса" в реанимации в тяжелом состоянии

Николай Девлет-Кильдеев
12:33 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сейчас Николай Девлет-Кильдеев находится в реанимации, он в тяжелом состоянии.

Известный российский музыкант, гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев попал в больницу в Москве.  Врачи поставили ему диагноз "инфаркт миокарда". Сейчас музыкант находится в реанимации, он в тяжелом состоянии. Девлет-Кильдеев - автор большинства песен "Морального кодекса", он записал с группой несколько альбомов. Также имеет три сольных альбомов под псевдонимом Killday.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Killday, Гитарист, Моральный кодекс, Николай Девлет-Кильдеев, Реанимация.
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