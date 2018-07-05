Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала себя в образе мавки

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала снимки, где она в абсолютно новом и интересном образе. Сегодня в Instagram знаменитость выложила несколько фото, где она лежит на зеленой траве в чисто белом платье, а вокруг ее выложены нежные цветы. Голова Маши украшена венком.

На другом снимке изображены оголенные ноги телеведущей. Ноги и руки расписаны орнаментами из белой хны. Эта фотография передает чувствительность и сексуальность телеведущей в сочетании с некой скромностью и интригой.

Поклонники были в восторге и сошлись в мнении, что зря Маша Ефросинина засчитывает колени в свой список комплексов.