Звезда "Игры престолов" необычно попрощалась с сериалом

Жуткое фото с кроссовками, заплямленими кровью со съемочной площадки, Мэйси опубликовала в своем Instagram. "До свидания Белфаст. До свидания Ария. До свидания "Игра престолов". Какая радость была у меня. Вот к чему пришли мои приключения", – говорится в прощальном сообщении Уильямс, посвященном сериалу. В трогательных слов исполнительница роли Арии Старк она добавила хэштеги со словами, что она "последняя женщина, которая устояла" и что она наконец будет спать следующие четыре года".

Фанаты откликнулись на ее публикацию и добавили, что с нетерпением ждут 8 финальный сезон сериала, и что они не могут поверить в конец истории о битве престолов и королевств. Другие сторонники добавляют, что она "проспойлерила" сериал или же вообще не понимают, что актриса хотела сказать этим снимком.

К слову, Мэйси Уильямс исполняла роль Арии Старк еще с 1 сезона "Игры престолов", с 2011 года. Во втором сезоне ленты телеканал HBO даже номинировал ее на "Лучшая актриса второго плана" и "Премию Эмми 2012".

Напомним, что голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге. На своей Instagram-странице звезда отметила, что ее коллеги из сериала стали для нее семьей, поэтому Эмилия будет скучать за съемочным процессом.