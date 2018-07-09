Том Харди и Шарлотта Райли вновь статут родителями

Западная пресса сообщает, что 40-летний Том Харди и 36-летняя Шарлотта Райли станут родителями во второй раз! Несколько дней назад пара появилась на мероприятии в Лондоне. И ни для кого не осталось незамеченным новое интересное положение Шарлотты.

Это будет второй общий ребенок пары: первенец родился в октябре 2015 года. Кроме того, у Тома Харди есть сын Луи от его бывшей девушки Рэйчел Спид.