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Том Харди и Шарлотта Райли вновь статут родителями
Новости шоу бизнеса: Стало известно, что Том Харди и Шарлотта Райли станут родителями во второй раз.
Западная пресса сообщает, что 40-летний Том Харди и 36-летняя Шарлотта Райли станут родителями во второй раз! Несколько дней назад пара появилась на мероприятии в Лондоне. И ни для кого не осталось незамеченным новое интересное положение Шарлотты.
Это будет второй общий ребенок пары: первенец родился в октябре 2015 года. Кроме того, у Тома Харди есть сын Луи от его бывшей девушки Рэйчел Спид.
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