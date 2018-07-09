Лилия Ребрик показала поклонникам, как подросла ее младшая дочь

Совсем скоро крохе исполнится три месяца и звезда решила показать своим поклонникам, как за это время подросла Полина.

Счастливая мама опубликовала милое фото с младшей дочерью. Ребрик похвасталась красивым луком и призналась, что ее девочка уже с детства учится носить платья и выглядеть женственной, так же как и ее старшая сестра Диана.

"Вчимося носити сукні. Така наша доля", - шутливо подписала трогательный снимок с малышкой Лилия Ребрик.