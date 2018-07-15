Реальный пример того, что женская дружба существует (Видео)

Когда-то просто знакомые и всего лишь приятельницы они за несколько лет стали очень близкими подругами и по-настоящему сроднились (Ева Лонгория даже стала крестной мамой семилетней дочери Виктории и Дэвида Бекхэм Харпер). Они восхищаются и вдохновляются друг другом, шутят, дурачатся и для многих служат примером идеальной дружбы. Подробнее об отношениях актрисы и дизайнера — в нашем видео дня.