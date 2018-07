Для нас это ещё один повод задуматься о хрупкости нашего мира.

Художники из Naughty Dog Джон Уолтерс и Питер Вайштедтер, причастные к созданию популярной постапокалиптической игры The Last of Us, пофантазировали на тему: как бы выглядели те или иные известные места в мире The Last of Us — через 20 лет после третьей мировой войны. А для нас это ещё один повод задуматься о хрупкости нашего мира.