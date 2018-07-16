Американская певица случайно обнажила грудь на сцене

В популярной американской певицы Бритни Спирс во время концерта в Оксон Хилл, штат Мэриленд, в очередной раз произошел пикантный конфуз.

На сцене во время исполнения песни "Do Somethin" Бритни Спирс ненароком показала обнаженную грудь.

Интересно, что певица до конца песни танцевала на сцене, не поправляя бюстгальтер.