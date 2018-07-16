Светлана Лобода рассказала, как зовут ее вторую дочь

Но теперь Лобода объявила, что назвала девочку – Тильдой. Это второй ребенок певицы, в апреле 2011 года она родила первенца – дочку Евангелину.

Стоит отметить, что до сих пор неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тиль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.