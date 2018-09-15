Кейт Аптон сменила высокие каблуки на кроссовки

Американская супермодель Кейт Аптон, которая накануне стала лицом бренда белья Yamamay, посетила вечеринку, организованную спортивным брендом Copper Fit.

26-летняя модель прекратила скрывать свою беременность и стала чаще появляться на публике.

На вечеринку бренда Аптон надела простое серое платье, а также отказалась от высоких каблуков в пользу комфортной и удобной обуви на низком ходу.