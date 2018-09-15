Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4492288-keyt-apton-smenila-vyisokie-kabluki-na-krossovki.html
Кейт Аптон сменила высокие каблуки на кроссовки
Смотрите фото (3)
Новости шоу бизнеса: Супермодель Кейт Аптон посетила вечеринку организованную спортивным брендом Copper Fit в платье и кроссовках.
Американская супермодель Кейт Аптон, которая накануне стала лицом бренда белья Yamamay, посетила вечеринку, организованную спортивным брендом Copper Fit.
26-летняя модель прекратила скрывать свою беременность и стала чаще появляться на публике.
На вечеринку бренда Аптон надела простое серое платье, а также отказалась от высоких каблуков в пользу комфортной и удобной обуви на низком ходу.
Телеграф