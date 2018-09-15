Джейми Кэмпбелл Бауэр представил новую коллекцию очков Fendi (Видео)

Актер и музыкант Джейми Кэмпбелл Бауэр продолжает сотрудничество с модным брендом Fendi – Джейми снялся в рекламе новой коллекции оптики и солнцезащитных очков осень-зима 2018. Съемки рекламной кампании проходили параллельно с гастрольным туром Джейми, поэтому в нее вошли, например, кадры, снятые "за кулисами" концерта Бауэра в Риме.